Het Duitse open source bedrijf heeft plannen om in de komende maanden naar de beurs te trekken. Dat zou de waarde van het bedrijf op 7-8 miljard euro brengen.

SUSE, kort voor Software- und SystemEntwicklung, is vooral bekend als het bedrijf achter SUSE Linux. Het bedrijf bestaat sinds 1992 en was de eerste om Linux voor bedrijven aan te bieden.

Volgens bronnen van Reuters is het bedrijf van plan om tegen mei naar de beurs te trekken. Het zou daarvoor Bank of America en Morgan Stanley hebben ingeschakeld. Goldmans Sachs, Deutsche Bank en Jefferies zouden daarbij de bookrunners zijn. Zowel EQT, het moederbedrijf van SUSE, als de betrokken banken geven geen commentaar.

Volgens Reuters zou de waardering van het bedrijf met een beursgang op 7-8 miljard euro liggen. In haar meest recente fiscaal jaar (dat eind oktober afliep) haalde het bedrijf een omzet van ongeveer 380 miljoen euro. In juli nam het nog Rancher labs over, dat zich toelegt op kubernetes management, voor een half miljard euro.

Vandaag is SUSE in handen van investeringsbedrijf EQT, dat het bedrijf twee jaar geleden overnam van Micro Focus. Sinds 2019 wordt het open source bedrijf geleid door Melissa Di Donato.

