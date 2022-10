Na acht maanden experimenteren stelt SWIFT haar plannen voor rond haar netwerk voor digitale munten. De opzet is om in de toekomst efficiënter en minder connecties tussen banken nodig te hebben.

SWIFT is het berichtensysteem tussen banken voor onder meer geldtransfers tussen spelers. De afgelopen acht maanden experimenteerde het met verschillende technologieën en munten samen met de centrale banken van Frankrijk en Duitsland, net zoals enkele grote financiële spelers. Het gaat daarbij om CBDC's,central bank digital currency.

Die eerste test wordt volgens Reuters nu verdergezet door meer geavanceerde testen in het komende jaar. De opzet is deels gelijkaardig aan hoe cryptomunten werken, waarbij verschillende partijen connecteren met een centrale hub. Vandaag gebeurt dat onder financiële instellingen onderling met verschillende verbindingen tussen elke speler.

Hoewel meerdere organisaties met het concept bezig zijn, zit SWIFT wel in een bijzondere positie. Het Belgische bedrijf is vandaag al in vrijwel elk land actief bij meer dan 11.500 banken. Dat geeft de organisatie wel enige voorsprong om een systeem met digitale munten op grote schaal uit te rollen.

