De Japanse videogamemaker Nintendo heeft een goede eindejaarsperiode achter de rug, met recordverkopen voor zijn spelconsole Switch.

De jaarverwachtingen - het boekjaar loopt tot eind maart - worden als gevolg van de goede cijfers voor de tweede keer opgetrokken.

Nintendo doet het sinds de corona-uitbraak erg goed. Mensen zijn vaker thuis en hebben meer tijd om te gamen. Tijdens de laatste drie maanden van vorig jaar - het derde kwartaal voor Nintendo - gingen er 11,6 miljoen Switch-consoles over de toonbank. De teller staat sinds de lancering van de Switch in maart 2017 op zowat 80 miljoen.

Virtueel eiland

Het populairste spel is 'Animal Crossing'. Het werd tijdens de eindejaarsperiode meer dan 5 miljoen keer verkocht. Nintendo boekte in zijn derde kwartaal een omzet van 634,9 miljard yen (ruim 5 miljard euro), bijna 10 procent meer dan een jaar eerder. De winst ging ruim een vijfde hoger tot 163,5 miljard yen (1,3 miljard euro).

Voor de tweede keer verhoogt Nintendo de jaarprognose. Het verwacht nu 26 miljoen Switch-consoles te verkopen (eerder: 19 miljoen). De omzet zou richting 1,6 biljoen yen (12,6 miljard euro) gaan, in plaats van de eerder vooropgestelde 1,4 biljoen yen. En de winst zou rond 400 miljard yen uitkomen, ruim de helft meer dan het jaar ervoor.

