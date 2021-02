Servers van de Federale Reserve in de Verenigde Staten lagen er de voorbije nacht enkele uren uit. Daardoor waren overschrijvingen tussen banken in het land lange tijd verstoord.

Het Amerikaanse overschrijvingssysteem voor geld rust op volledig op de servers van de Federal Reserve, de centrale bank in het land. Door een probleem met die servers kon er gisteren urenlang geen geld worden overgeschreven tussen banken. Geschat wordt dat er miljarden dollars aan betalingen verstoord werden. Die betalingen zijn waarschijnlijk even vertraagd, maar zouden niet gecanceld zijn, zo melden Amerikaanse media.Naast banken werden ook andere gelddiensten van de Federale Reserve onderbroken, waaronder FedCash, FedLine diensten en Fedwire funds.

'Operationeel probleem'

Wat er bij die Federale Reserve aan de hand was, is niet bekend. De bank zelf meldde dat het 'een mogelijk probleem' onderzocht om 13u EST. Een uur later kwam de melding dat er een operationele fout was gevonden die een impact kan hebben op betalingen. Tegen half drie EST zouden de servers volgens de centrale bank weer online zijn, maar veel diensten waren enkele uren later nog niet helemaal hersteld.

Het Amerikaanse overschrijvingssysteem voor geld rust op volledig op de servers van de Federal Reserve, de centrale bank in het land. Door een probleem met die servers kon er gisteren urenlang geen geld worden overgeschreven tussen banken. Geschat wordt dat er miljarden dollars aan betalingen verstoord werden. Die betalingen zijn waarschijnlijk even vertraagd, maar zouden niet gecanceld zijn, zo melden Amerikaanse media.Naast banken werden ook andere gelddiensten van de Federale Reserve onderbroken, waaronder FedCash, FedLine diensten en Fedwire funds. Wat er bij die Federale Reserve aan de hand was, is niet bekend. De bank zelf meldde dat het 'een mogelijk probleem' onderzocht om 13u EST. Een uur later kwam de melding dat er een operationele fout was gevonden die een impact kan hebben op betalingen. Tegen half drie EST zouden de servers volgens de centrale bank weer online zijn, maar veel diensten waren enkele uren later nog niet helemaal hersteld.