De plannen om de taakbalk in Windows 11 voor tablets iets groter en gebruiksvriendelijker te maken worden voorlopig opgeborgen zegt Microsoft.

In de Windows Insider Preview Build 22563 van februari was te zien hoe de taakbalk van Windows 11 op tablets iets groter werd, wat bediening via het aanraakscherm makkelijker maakte. Maar amper enkele maanden later komt Microsoft weer terug op die beslissing. In Build 22610, dat enkele dagen geleden werd vrijgegeven, is de aanpassing weer weg.

© Microsoft

Microsoft meldt zelf de wijziging en geeft aan dat het na feedback van gebruikers heeft besloten de huidige aanpassing terug te draaien. Wel voegt het er aan toe dat het bedrijf hoopt in de toekomst de optie terug te brengen, met de nuance dat nieuwe functies of stijlen in voorlopige versies van Windows 11 nooit definitief zijn.

Windows 11 is sinds het najaar van 2021 uit, maar net zoals Windows 11 krijgt het besturingssysteem ongeveer halfjaarlijks grote updates met nieuwe functies. Maar Microsoft leerde de afgelopen jaren ook hoe gevoelig die wijzigingen liggen. Nadat het in Windows 8 al eens de startknop schrapte kreeg het bedrijf heel wat kritiek, waarna de optie alsnog terugkeerde in Windows 7. Mogelijk speelt die ervaring mee in de keuze om eerst voldoende te experimenteren alvorens de visuele fundamenten van Windows aan te passen.

