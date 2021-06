In Taiwan is een elektronicabedrijf stilgelegd nadat tientallen werknemers het coronavirus hadden opgelopen. Sinds half mei gelden op het eiland strengere coronamaatregelen.

Volgens de autoriteiten werden besmettingshaarden ontdekt in twee elektronicabedrijven in het noorden van Taiwan waar computerchips verpakt worden. De meesten raakten besmet met de Britse variant van het virus.

Meer dan 11.000 werknemers zullen worden getest. Het bedrijf King Yuan Electronics moest de activiteiten twee dagen stilleggen. In een wetenschapspark in de omgeving zullen nog eens meer dan tienduizend arbeidsmigranten getest worden om verdere uitbraken te voorkomen.

