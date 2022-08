Een reeks overheidswebsites in Taiwan werden deze week slachtoffer van DDOS-aanvallen. De timing daarvan valt samen met het bezoek van Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden.

Bij de aanval werden enkele websties, zoals die van de Taiwanese president, korte tijd offline gehaald. Volgens de regering in een bericht op Facebook gaat het om DDOS-aanvallen uit het buitenland. De websites kregen daarbij 200 keer meer verkeer te verwerken dan normaal.

De timing van de aanval lijkt niet toevallig. Amerikaanse politica Nancy Pelosi was gisteren in Taiwan op bezoek te midden van oplopende spanningen tussen de VS en Taiwan enerzijds, en China anderzijds. Die laatste acht Taiwan deel van zijn grondgebied en ziet het bezoek van Pelosi aan de presidente van het eiland als een provocatie. Voor de daders van de DDOS-aanval wordt dan ook naar China gewezen. Specifiek, volgens nieuwsagentschap Reuters, naar hacktivisten in het land, en niet zozeer naar staatshackers.

Bij de aanval werden enkele websties, zoals die van de Taiwanese president, korte tijd offline gehaald. Volgens de regering in een bericht op Facebook gaat het om DDOS-aanvallen uit het buitenland. De websites kregen daarbij 200 keer meer verkeer te verwerken dan normaal. De timing van de aanval lijkt niet toevallig. Amerikaanse politica Nancy Pelosi was gisteren in Taiwan op bezoek te midden van oplopende spanningen tussen de VS en Taiwan enerzijds, en China anderzijds. Die laatste acht Taiwan deel van zijn grondgebied en ziet het bezoek van Pelosi aan de presidente van het eiland als een provocatie. Voor de daders van de DDOS-aanval wordt dan ook naar China gewezen. Specifiek, volgens nieuwsagentschap Reuters, naar hacktivisten in het land, en niet zozeer naar staatshackers.