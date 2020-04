De megafusie van de Nederlandse maaltijdbezorger Takeaway.com en het Britse Just Eat kan er komen. De Britse concurrentiewaakhond CMA heeft het licht op groen gezet. De autoriteit concludeerde dat Britse consumenten door de samensmelting niet benadeeld zullen worden.

De angst bestond dat door de fusie van Just Eat en Takeaway Britten minder te kiezen zouden hebben. Ook zou de fusie gepaard kunnen gaan met hogere prijzen. Maar die scenario's zijn niet erg realistisch, concludeert de marktautoriteit na grondig onderzoek van stapels bedrijfsdocumenten van beide bedrijven. Zonder een fusie met Just Eat zou Takeaway zijn diensten waarschijnlijk niet aanbieden in het Verenigd Koninkrijk, concludeert de CMA.

Uit de fusie moet een van de grootste maaltijdbestelconcerns ter wereld ontstaan. Maar de weg naar de overname was lang. Er woedde lang een overnamestrijd om Just Eat. Takeaway was de eerste partij die bij de Britten aanklopte, en wist zich ook verzekerd van de steun van het bestuur. Later toonde ook techinvesteerder Prosus interesse. Dat leidde tot een strijd waarbij beide partijen hun biedingen moesten opschroeven.

