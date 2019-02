Taken in Google Docs voortaan te automatiseren

De API zorgt ervoor dat Google Docs kan communiceren met andere computerprogramma's. Daardoor kunnen documenten automatisch aangepast worden aan de hand van data die van eender waar afkomstig is. De gegevens komen terecht op de door tags aangeduide plaatsen in het document, dat verder gewoon bewerkt kan worden als ieder ander Google Docs-bestand.

Een typische toepassing daarvan is het automatisch genereren van maandelijkse facturen. Daarbij wordt meestal dezelfde template gebruikt, maar moeten in bepaalde velden gegevens geüpdatet worden.

Google stelde de API vorig jaar al voor op haar ontwikkelaarsconferentie Google Cloud Next. Sindsdien zijn bedrijven als Zapier, Netflix en Mailchimp ermee aan de slag gegaan, weet TechCrunch. Zapier integreerde de API in haar eigen workflowautomatiseringstool om gemakkelijker offertes te maken, terwijl Netflix er gebruik van maakte om een interne tool te bouwen die haar ingenieurs helpt bij het verzamelen van gegevens. Vanaf nu is de API voor alle ontwikkelaars toegankelijk.