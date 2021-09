Logitech heeft twee nieuwe vergaderruimte-oplossingen geïntroduceerd, de Tap IP en Tap Scheduler. Ze stellen werknemers onder meer in staat om de beschikbaarheid van meeting rooms in te zien en deze vervolgens met één druk op de knop te reserveren.

De nieuwe Tap IP, een tablet-achtige touch controller, laat zich volgens Logitech nog makkelijker installeren dan de originele Tab. Dat komt door de Power over Ethernet-functie, waarbij de netwerkkabel meteen ook voor de benodigde stroom zorgt. Het toestel beschik over one-touch-besturing voor Microsoft Teams Rooms voor Android, Zoom Rooms en RingCentral Rooms.

Logitech Select

Tegelijkertijd brengt Logitech de Tap Scheduler op de markt, een display dat buiten de vergaderruimte kan worden bevestigd. Net als de Tap IP stelt het medewerkers in staat om snel de beschikbaarheid van vergaderruimtes in te zien en deze direct te reserveren. De Tap Scheduler kan worden geïnstalleerd als een Teams-paneel, Zoom Rooms Scheduling-beeldscherm, of met Meetio.

Behalve de hardware biedt Logitech voortaan ook een alles-in-een serviceplan voor video collaboration-oplossingen, genaamd Logitech Select. Het omvat diverse diensten voor IT-professionals, zoals 24/7-ondersteuning, exclusieve inzichten, geavanceerde RMA en een Alerts-functionaliteit in Logitech Sync, het platform van Logitech voor video conferencing device management.

De Tap IP en Tap Scheduler komen in de herfst uit en hebben elk een richtprijs van 799 euro.

De Logitech Tap Scheduler. © Logitech

