Nu MWC werd afgeschaft door het coronavirus beginnen enkele van de geplande aankondigingen voor de telecombeurs druppelsgewijs tot bij pers en bloggers te komen. Waaronder: de schuiftelefoon van TCL.

Waar Samsung en Huawei uitpakken met opvouwbare telefoons die je kan openklappen tot een kleine tablet, gaat het Chinese TCL richting een uitschuifbare smartphone. Dat moet blijken uit gelekte foto's die techsite Cnet te pakken kreeg. TCL is bij ons vooral bekend als fabrikant van de Alcatel- en BlackBerry-telefoons.

Onder het scherm van de smartphone zit een tweede display, dat je er met een schuifbeweging uit kan trekken. De twee schermen vormen samen een nieuw breed scherm. Hoe dat werkt is op basis van de gelekte foto's moeilijk uit te vissen, zeker omdat er op de beelden geen naad zichtbaar is. Een mogelijkheid is dat de TCL-telefoon een enkel, breed flexibel scherm heeft dat uitgerold wordt tot het op zijn plaats klikt. Een beetje zoals het systeem van de Signature Oled R, de 'oprolbare' televisie van LG.

Enkele gelekte foto's van het 'uitschuifbare' toestel. © Cnet

Volgens CNET was het de TCL's bedoeling om in Barcelona volgende week een werkend prototype te onthullen, maar dat zal - door het afgelasten van MWC - dus niet lukken. Het is nog niet bekend wanneer de fabrikant het gadget alsnog presenteert, wanneer het op de markt komt en hoeveel het gaat kosten. Wel is duidelijk dat er zowaar interessante designdingen gebeuren met smartphones, een sector waarin de toestellen, laten we eerlijk zijn, al enkele jaren allemaal erg op elkaar lijken.

