Met de overname van iubenda heeft hostingroep team.blue voortaan een bedrijf dat zich toelegt op privacy- en compliance tools.

iubenda bestaat sinds 2011, telt een honderdtal mensen, tachtigduizend klanten verspreid over meer dan honderd landen. Het bedrijf mikt op KMO's met oplossingen rond compliance doorheen verschillende wetgevingen, de EU-cookiewetgeving, gebruiksvoorwaarden en GDPR-toestemmingen via een platform.

team.blue deed de afgelopen jaren verschillende overnames in Europa. Hoeveel het betaalt voor iubenda is niet bekend. Wel zullen oprichter Andrea Giannangelo (CEO) en Domenico Vele (CTO) het bedrijf blijven leiden in de nabije toekomst.

