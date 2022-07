Hostingreus team.blue, de koepel over het vroegere Combell, krijgt een extra investering. Tegelijk stopt Jonas Dhaenens als CEO om de rol van voorzitter op te nemen.

Dhaenens wordt voorzitter (president) van team.blue en zal in zijn nieuwe rol vooral uitkijken naar mogelijke overnames doorheen Europa. 'Vandaag is de start van een nieuwe fase in de evolutie van team.blue en ik kijk er naar uit om zelf meer te focussen om meer tijd door te brengen met ambitieuze ondernemers doorheen Europa die het team.blue ecosysteem willen vervoegen.'

De rol van de CEO wordt voortaan ingevuld door Claudio Corbetta, hij was het afgelopen jaar deputy CEO en was de afgelopen twintig jaar ook de topman van het Italiaanse Register, samen met TransIP Group en Combell Group de drie bedrijven die samengingen tot team.blue in 2019.

Claudio Corbetta - team.blue © team.blue

Tegelijk wordt Dawn Marriott uitvoerend voorzitter (executive chair). Zij komt van investeringsbedrijf HG, leidde in het verleden verschillende door HG gesteunde bedrijven als CEO of voorzitter en zal dat nu opnieuw doen in de rol van uitvoerend voorzitter.

Die laatste keuze is niet toevallig. Gelijk met de managementwissel kondigt het bedrijf ook aan dat HG, dat eerder al investeerde, opnieuw team.blue bijtankt met het oog op een uitbreiding in producten en lokale aanwezigheid in Europa. HG is momenteel de grootste investeerder in het bedrijf.

Dan Marriott © Team.blue

