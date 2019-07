Team TUM, het team van de Technische Universiteit van Munchen, heeft deze editie van de SpaceX Hyperloop Pod Competition gewonnen. Bij die wedstrijd sturen technische teams een vacuümtrein zo snel mogelijk door een buis van een kilometer.

Het is de vierde keer dat SpaceX, het ruimtebedrijf van miljardair Elon Musk, de wedstrijd organiseert. Ze houdt in dat de finalisten hun 'pod', een soort vacuümtrein, zo snel mogelijk door een buis van zo'n kilometer lang sturen. Bedoeling is om te werken aan een nieuwe vorm van openbaar vervoer, een soort buizenpost met mensen erin.

TUM (in vorige edities gekend als WARR Hyperloop) gaat opnieuw met de hoofdprijs naar huis. Hun wagentje haalde 463 kilometer per uur, net geen wereldrecord maar wel de snelste tijd die deze wedstrijd al heeft neergezet.

De Duitsers haalden het van drie andere finalisten, Delft Hyperloop, EPFL Hyperloop en Swissloop. Voor het Nederlandse team uit Delft is hun prestatie een teleurstelling. Delft Hyperloop hoopte een wereldrecord neer te zetten door sneller te rijden dan 467 kilometer per uur, iets wat met hun capsule in testritjes alvast mogelijk was. Door een communicatieprobleem sloegen de noodremmen echter meteen na vertrek aan, en bleef het vaartuig steken op 188 kilometer per uur.