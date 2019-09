Teamleader neemt het Belgische Yadera over. Daarmee wil het bedrijf haar aanbod versterken en ook grotere bedrijven kunnen bedienen.

Yadera bestaat sinds 2014 en werd opgericht door Sammy Colson en Ben Vloemans. Het focust zich op zogenaamde professional services automation waarbij de workflow van middelgrote ondernemingen wordt vereenvoudigd. Daarmee ligt het ook in het verlengde van de tool die Teamleader aanbiedt en daarbij CRM, projectmanagement en facturatie combineert.

Voor Teamleader is het de eerste overname van het bedrijf. Vorig jaar haalde het bedrijf nog 18,5 miljoen euro op in een series C kapitaalronde.Zowel de producten van Yadera als Teamleader blijven naast elkaar bestaan en worden in de toekomst nog uitgebreid.

Hoeveel Teamleader betaalt voor de overname is niet bekend. Volgens De Tijd wordt de deal betaald met cash en aandelen, wat wil zeggen dat Colson en Vloemans mee in hun nieuw moederbedrijf stappen. Eveneens in de zakenkrant sluit CEO Jeroen De Wit niet uit dat er nog overnames volgen. Daarbij merkt hij op dat zijn bedrijf intussen uit de rode cijfers kruipt en dicht bij een break-even zit.