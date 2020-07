TeamViewer, maker van de gelijknamige populaire software om op afstand samen te werken, neemt Ubimax over. Dit Duitse bedrijf is gespecialiseerd in augmented reality-oplossingen voor wearables.

Naast AR-toepassingen produceert Ubimax ook draagbare computing devices voor het bedrijfsleven, bijvoorbeeld om op locatie inspecties of reparaties uit te voeren, al dan niet met de hulp van een collega die op afstand kan meekijken.

Met de overname van het bedrijf is een bedrag gemoeid van ruim 156 miljoen dollar, omgerekend iets meer dan 136 miljoen euro. Dat wordt deels voldaan in cash en deels in aandelen. Verwacht wordt dat de deal in het derde kwartaal wordt afgerond.

Computer overnemen

TeamViewer is gespecialiseerd in software om op afstand samen te werken en maakt het bijvoorbeeld mogelijk om de computer van een collega of klant volledig over te nemen. Daarnaast zijn via TeamViewer ook videogesprekken mogelijk. Daar is dezer dagen veel vraag naar vanwege het coronavirus waardoor meer mensen massaal van thuis uit werken.

Naast AR-toepassingen produceert Ubimax ook draagbare computing devices voor het bedrijfsleven, bijvoorbeeld om op locatie inspecties of reparaties uit te voeren, al dan niet met de hulp van een collega die op afstand kan meekijken.Met de overname van het bedrijf is een bedrag gemoeid van ruim 156 miljoen dollar, omgerekend iets meer dan 136 miljoen euro. Dat wordt deels voldaan in cash en deels in aandelen. Verwacht wordt dat de deal in het derde kwartaal wordt afgerond.TeamViewer is gespecialiseerd in software om op afstand samen te werken en maakt het bijvoorbeeld mogelijk om de computer van een collega of klant volledig over te nemen. Daarnaast zijn via TeamViewer ook videogesprekken mogelijk. Daar is dezer dagen veel vraag naar vanwege het coronavirus waardoor meer mensen massaal van thuis uit werken.