Tech Data grote winnaar op Channel Awards

De 17de editie van de Channel Awards vond dit jaar plaats in Autoworld Brussel en bracht 550 genodigden op de been. Uiteindelijk werden er geen 15, maar 17 awards uitgereikt aan distributeurs, resellers en vendors omdat de publieke stemming twee maal een ex-aequo opleverde. In de categorie 'Best B2B Reseller/Integrator' eindigden Bechtle en ConXion op een gedeelde eerste plaats. Ook in de categorie 'Best Accountmanager' was dat het geval: Didier Collaer (Dell EMC) en Anja Demartin (Tech Data) delen de titel.

Tech Data viel daarnaast nog drie keer in de prijzen en mag zich ook 'Best Distributor' noemen. Filip Waelkens (Tech Data) werd mannelijke Channel Personality of the Year. Liesbeth Maes (Microsoft) is gestemd tot Mrs. Channel Personality. De award voor Best Specialized Distributor gaat naar Arrow. Kappa Data krijgt dan weer de award voor Best Small Belgian Distributor en ConXion die voor Best SMB Reseller. Aan vendor-kant gingen Lenovo, Microsoft, Proximus, HP en Fortinet met de prijzen aan de haal.