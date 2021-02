IT-distributeur Tech Data neemt Finance Technology over. Daarmee wil het de diensten van het bedrijf naar haar eigen klanten en partners aanbieden.

Finance Technology biedt zogenaamde TaaS-oplossingen (Technology as a Service) in Europa. Dat komt neer op een financieringsplatform waar resellers, retailers en andere operatoren mee kunnen integreren in hun online of winkelomgeving. Dit als white label of via een API om financieringsopties aan klanten aan te bieden.

Hoeveel Tech Data betaalt voor de overname is niet bekend, maar ze past wel in de strategie van het bedrijf om meer 'as a service' oplossingen aan te bieden. Finance Technologie heeft haar kantoor in Oslo (Noorwegen), met een vestiging in Portugal.

'Met Finance Technology bieden we een volledig geïntegreerd en gebruiksvriendelijk platform aan. Deze tool zal partners van Tech Data helpen met hun positionering in de markt met een uitstekende klantenervaring en aantrekkelijke betaalbare opties om consumentenproducten toegankelijk te maken voor klanten.' Zegt Roman Rudolf, vice president services en endpoint solutions Europe bij Tech Data.

