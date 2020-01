Het Amerikaanse SpinLaunch heeft in een tweede investeringsronde 35 miljoen dollar binnengerijfd voor de ontwikkeling van een ruimtekatapult. Eerder haalde het technologiebedrijf al 55 miljoen dollar op voor het ambitieuze project.

SpinLaunch werkt sinds de oprichting van het bedrijf in 2014 aan een 'centrifugale versneller' om ruimtetuigen zonder raketaandrijving buiten de atmosfeer te krijgen. Dat zou lanceringen aanzienlijk goedkoper moeten maken. Met het ambitieuze lanceermechanisme, vergelijkbaar met een enorme katapult, zouden projectielen aan 'duizenden kilometers per uur' de ruimte in kunnen worden geslingerd.

Het bedrijf heeft de technologie tot op heden niet gedemonstreerd, maar in een persbericht over de jongste investeringsronde zegt oprichter en CEO Jonathan Yaney dat daar snel verandering in komt: "Later dit jaar gaan we de geschiedenis van ruimtelanceringen veranderen, met een eerste testvlucht". Als alles volgens verwachting verloopt, staat de eerste commerciële vlucht gepland voor 2022, zo meldt TechCrunch.

Details over de lanceerinrichting zijn schaars, maar op het internet circuleren afbeeldingen die een spiraalvormige installatie tonen. Het lijkt erop dat het project daarin wordt rondgeslingerd, om vervolgens aan hoge snelheid te worden gelanceerd.

Met het kapitaal van 80 miljoen dollar (bijna 72 miljoen euro) wil SpinLaunch enerzijds zijn testfaciliteit bij Spaceport America in New Mexico voltooien. Een ander deel van het geld is bestemd voor het nieuwe hoofdkantoor en de r&d-afdeling in Long Beach. Tot de investeerders in het project behoren onder meer Airbus Ventures, GV en KPCB.

