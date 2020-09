Het Waals-Brabantse fintechbedrijf Unifiedpost heeft officieel aangekondigd dat het op de beurs van Brussel wil noteren. Met de beursgang hoopt het het bedrijf ongeveer 160 miljoen euro op te halen, zo meldde Unifiedpost dinsdag nabeurs.

Het was al langer duidelijk dat Unifiedpost, gespecialiseerd in het verwerken van documenten, naar de beurs lonkte. Die plannen werden dinsdag concreter gemaakt, al is het nog niet duidelijk wanneer de beursgang precies zal plaatsvinden. De aandelenuitgifte zal niet openstaan voor particuliere beleggers. Het wordt een private plaatsing, waarvan al 98 miljoen euro toegezegd is. Het bedrijf uit Terhulpen wil met het opgehaalde geld verder groeien, zowel intern als door overnames. Unifiedpost biedt diensten aan voor vooral kmo's, zoals het verwerken van documenten, betalingsdiensten en identiteitsbeheer.

Aanwezigheid in Europa verstevigen

Unifiedpost boekte in 2019 een omzet van 69 miljoen euro. In de eerste helft van dit jaar groeide de omzet met 59 procent tegenover de eerste helft van 2019. Het is wel operationeel verlieslatend. 'We bevinden ons in een goede positie, op het knooppunt van meerdere, grote, sterk groeiende markten', stelt CEO Hans Leybaert. De beursgang moet helpen om 'onze aanwezigheid in Europa, als een leidende fintechonderneming, te verstevigen'.

Eind juni tekende het Luikse farmabedrijf Hyloris voor de eerste beursgang op Euronext Brussel dit jaar. En vorige week kondigde een ander Waals bedrijf, Nyxoah (uit Mont-Saint-Guibert in Waals-Brabant), aan dat het naar verwachting in de tweede helft van september naar de beurs zal trekken. Het bedrijf ontwikkelde een minichip tegen slaapapneu.

