Het Nederlandse zorgtechnologieconcern Philips waarschuwt voor een negatief effect op de resultaten in het eerste kwartaal van dit jaar door de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Daarmee voegt het bedrijf zich in het rijtje techproducenten die economische klappen verwachten door de ziekte.

Het virus heeft grote delen van het openbare leven in China geraakt. Dat heeft ook invloed op de vraag naar de consumentenproducten van Philips in het land, zo zegt het bedrijf. Het wijst ook naar maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen, die een effect hebben op de leveringsketen. Het bedrijf verwacht dat de resultaten voor het eerste kwartaal daaronder zullen lijden. De onderneming kan nog geen specifiek bedrag noemen.

Philips staat daarmee overigens niet alleen. Ook Apple verwacht dat het zijn vooropgestelde kwartaalresultaten niet zal halen. De techgigant heeft al zijn winkels en kantoren in China uit voorzorg gesloten.

Dat de razendsnelle verspreiding van de ziekte een gevolg zou hebben voor de techsector bleek al toen het Mobile World Congress afgezegd werd. Maar steeds meer bedrijven nemen nu ook maatregelen rond hun productieketen en de bescherming van hun medewerkers. Grote bedrijven als Google, Foxconn en Facebook sluiten hun kantoren, terwijl Tesla zijn fabriek in Shanghai stillegt. Bedrijven die werken fabrieken in China, waaronder Nintendo, dat onderdelen koopt in het land, verwachten een verminderde productie.

China is een van de grootste afzetmarkten voor technologie ter wereld, en zeker een van de grootste groeimarkten. Het land levert ook heel wat onderdelen, onder meer voor LCD- en LED schermen, die een effect kunnen hebben op de wereldwijde productie.

