In een open brief vragen acht Europese techbedrijven dat Europa niet doorgaat met een plan om beveiligde communicatie af te bouwen. Ze wijzen er op dat dit niets uithaalt tegen terreur of kindermisbruik.

De brief wijst er op dat Europa wereldwijd wordt gerespecteerd net omwille van strenge privacywetten zoals de GDPR. Maar er zijn plannen om versleutelde communicatie te omzeilen om berichten te kunnen scannen op illegale inhoud. In praktijk wordt er dan vaak gewezen naar terroristen of pedofielen die geëncrypteerde chat apps gebruiken.

De open brief, afkomstig van Tutanota, Boxcryptor, Cryptomator, Mailbox.org, mail.de, Mailfence, Praxonomy en Tresorit, waarschuwt dat zo'n plan schade toebrengt aan de Europese autonomie, maar ook aan onze idealen rond vrijheid van meningsuiting en privacybescherming. Ook verliezen Europese bedrijven zo hun reputationeel voordeel dat ze goed omgaan met vertrouwelijke gegevens.

'Beschermde communicatie is essentieel voor het bestaan in onze samenleving. De vertrouwelijkheid van een dokter of tussen advocaat en cliënt zijn bijvoorbeeld onmeetbaar waardevolle rechten. Maar hoe moeten deze beroepen hun beroepsgeheim behouden als het niet mogelijk is om hun communicatie te beschermen?' Klinkt het in de brief.

Voorkomt geen terrorisme

Een belangrijk argument in de brief is dat het opheffen van encryptie, al is het maar enkel voor politiediensten, geen misdaden voorkomt. Zo wijzen de briefschrijvers er op dat een verbod op encryptie criminelen niet belet om onderling een eigen geëncrypteerde dienst op te zetten.

'Het is de meerderheid van de individuen die gebruikmaken van publieke netwerken die echt geïmpacteerd zullen zijn door dit EU-initiatief, en die hun rechten op vertrouwelijke communicatie zullen verliezen.'

Tegelijk zorgt het scannen van die berichten voor bijkomende risico's. Als voorbeeld noemen de bedrijven naaktfoto's die mensen, met elkaars toestemming, uitwisselen. Als die kunnen worden ingekeken door politiediensten dan zorgt dat voor nieuwe risico's en privacyschending.

De briefschrijvers wijzen er ook op dat dit terreur niet voorkomt. Zo wijzen ze naar een artikel in Der Spiegel waarbij 24 terroristen betrokken bij 13 aanslagen in Europa werden geanalyseerd. Allen waren ze al gekend bij de autoriteiten. 'De effectiviteit van massasurveillance bij het oplossen van criminaliteit is niet bewezen,' klinkt het.

Voorkomt geen kindermisbruik

Tot slot argumenteert de open brief dat massasurveillance ook geen goede zaak is in de strijd tegen kindermisbruik. Het wijst er op dat autoriteiten overspoelen met eindeloos veel gesprekken of beelden niet helpt om misbruik snel te vinden. Tegelijk wijst het er op dat het meeste misbruik binnen de familie gebeurt en dat er misschien meer nood is om daar vaker debat over te voeren dan om de facto elke Europeaan te controleren.

