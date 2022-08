Het land verplicht bedrijven om vanaf 1 oktober data van zijn burgers in eigen land op te slaan. Techbedrijven zullen ook een kantoor in het land moeten openen.

De nieuwe wetgeving heeft betrekking op onder meer financiële gegevens, biometrische data en informatie over de etniciteit en politieke opvattingen van gebruikers. Ook alle data die gebruikers genereren terwijl zij op internet surfen moet op Vietnamese bodem worden opgeslagen, voor een periode van twee jaar.

De Vietnamese overheid verplicht techbedrijven daarnaast in Vietnam een kantoor te openen. Dat moet het eenvoudiger maken voor de Vietnamese overheid om data van burgers op te vragen. Ook willen de Vietnamese autoriteiten hierdoor eenvoudiger verzoeken kunnen indienen om data te verwijderen die in strijd is met de wet. Techbedrijven krijgen een jaar om aan de nieuwe wetgeving te voldoen.

Hardware

Vietnam is wereldwijd een belangrijke hub voor de productie van voornamelijk hardware. Onder meer Foxconn, Samsung, Microsoft, Intel en LG hebben fabrieken in het land. Online techgiganten hebben echter zelden een aanwezigheid in Vietnam. Meta en Google werken bijvoorbeeld vanuit het nabijgelegen Singapore en krijgen nu dus een jaar om een kantoor te openen. De Communistische Partij, die in Vietnam aan de macht is, heeft de reputatie dat ze snel en streng censureert op online berichten.

In samenwerking met Dutch IT Channel

De nieuwe wetgeving heeft betrekking op onder meer financiële gegevens, biometrische data en informatie over de etniciteit en politieke opvattingen van gebruikers. Ook alle data die gebruikers genereren terwijl zij op internet surfen moet op Vietnamese bodem worden opgeslagen, voor een periode van twee jaar.De Vietnamese overheid verplicht techbedrijven daarnaast in Vietnam een kantoor te openen. Dat moet het eenvoudiger maken voor de Vietnamese overheid om data van burgers op te vragen. Ook willen de Vietnamese autoriteiten hierdoor eenvoudiger verzoeken kunnen indienen om data te verwijderen die in strijd is met de wet. Techbedrijven krijgen een jaar om aan de nieuwe wetgeving te voldoen.Vietnam is wereldwijd een belangrijke hub voor de productie van voornamelijk hardware. Onder meer Foxconn, Samsung, Microsoft, Intel en LG hebben fabrieken in het land. Online techgiganten hebben echter zelden een aanwezigheid in Vietnam. Meta en Google werken bijvoorbeeld vanuit het nabijgelegen Singapore en krijgen nu dus een jaar om een kantoor te openen. De Communistische Partij, die in Vietnam aan de macht is, heeft de reputatie dat ze snel en streng censureert op online berichten.In samenwerking met Dutch IT Channel