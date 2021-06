Enkele grote techbedrijven reageren relatief positief op het nieuws dat ze voortaan meer belastingen moeten betalen.

Nadat de G7 akkoord is over een minimum vennootschapsbelasting van vijftien procent reageren zowel Facebook, Amazon als Google positief.

Facebook en Google zeggen aan Reuters dat ze blij zijn met de vooruitgang en het geleverde werk door de G7. 'We willen dat de internationale belastinghervorming slaagt en erkennen dat dit betekent dat Facebook meer belastingen betaalt op verschillende plaatsen', zegt Nick Clegg, hoofd global affairs bij Facebook op Twitter.

We want the international tax reform process to succeed and recognize this could mean Facebook paying more tax, and in different places. — Nick Clegg (@nickclegg) June 5, 2021

Amazon ziet de nieuwe regels als 'een welgekomen stap vooruit', zegt het bedrijf aan Fox Business. Het nuanceert wel haar steun aan een proces dat wordt geleid door de OESO, in plaats van de zeven grootste economieën.

Apple en Microsoft hebben nog niet gereageerd op de akkoorden over nieuwe regels.

Lange weg naar uniforme belasting

De G7 kwam de afgelopen dagen tot een akkoord om grote multinationals beter te belasten. De afgelopen decennia konden velen van hen belastingen grotendeels ontwijken door winsten langs landen te sturen waar de belastingvoet een stuk lager was. Of door winsten van nationale dochterbedrijven als royalties aan het moederbedrijf te betalen.

De strijd om alle landen daarvoor op één lijn te krijgen duurt al jaren. Dat de bedrijven meer duidelijkheid verwelkomen is daar deels in te verklaren. Zo probeert ook de EU al jaren een gelijkaardige belasting op poten te krijgen, maar spelen ook individuele lidstaten met het idee om zo'n 'digitaks' alvast in te voeren in afwachting van een Europese (of meer globale) wetgeving. Maar hoe die wetten er in praktijk zullen uitzien en of dat betekent dat er effectief meer belastingen naar verschillende landen vloeien zal nog moeten blijken.

