CE China 2021, de enorme beurs voor consumentenelektronica die van 16 tot en met 18 september had moeten plaatsvinden in Guangzhou, gaat niet door. Organisator IFA heeft het event afgelast omdat China door de coronapandemie nog te veel kampt met inreisbeperkingen.

Door de heropflakkering van het virus in Azië was er ook een toenemende terughoudendheid van zowel internationale bedrijven als ondernemingen uit China zelf om nog deel te nemen aan de elektronicabeurs, klinkt het verder bij de organisatoren.

Blik op 2022

'Natuurlijk was het een moeilijke beslissing, vooral omdat er opvallend veel internationale bedrijven interesse hadden getoond om zichzelf op de beurs te presenteren', aldus Jens Heithecker, IFA Executive Director en voorzitter van CE China. Volgens hem was er zelfs al een volledig Duits paviljoen gereserveerd waar een tiental bedrijven hun nieuwste producten zou tonen.

De organisatie kijkt nu vooruit naar 2022. Eerder was ook al de traditionele IFA-beurs (Internationale Funkausstellung) in Berlijn, die oorspronkelijk gepland stond van 3 tot en met 7 september 2021, een jaartje doorgeschoven

