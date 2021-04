's Werelds grootste technologiebeurs Consumer Electronics Show (CES) wordt volgend jaar weer in Las Vegas gehouden. Dat maakt organisator Consumer Technology Association (CTA) bekend. Het congres zal ook online te volgen zijn.

Wegens de coronapandemie was CES dit jaar alleen digitaal. Op het congres tonen doorgaans duizenden bedrijven hun meest innovatieve technologieën aan honderdduizenden bezoekers in Las Vegas. Of dat bezoekersaantal op 5 tot 8 januari volgend jaar weer wordt gehaald, hangt af van ontwikkelingen in de coronapandemie. Volgens CTA gelden op het congres namelijk de plaatselijke coronaregels.

CES begon in 1967. Bekende technologieën die er ooit werden onthuld, zijn de videorecorder, de cd-speler, hd-televisie, de Xbox en de blu-ray-dvd.

