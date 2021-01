Internetreus Tencent is een samenwerking begonnen met de Chinese autofabrikant Geely. Het eveneens Chinese Tencent zou functies gaan ontwikkelen voor 'smartcars' en zelfrijdende auto's, meldt nieuwszender CNN.

Tencent is het bedrijf achter de immens populaire socialemedia-app WeChat (met, vooral in Azië, meer dan een miljard gebruikers) en heeft ook het grootste online-gamingimperium ter wereld. Het is eigenaar, of via Epic Games voor een groot deel eigenaar, van spellen als Fortnite, League of Legends en Call of Duty.

Slimme oppervlakten

Tencent slaat nu de handen in elkaar met de Chinese autofabrikant Geely, die onder meer het merk Volvo bezit. De internetreus zou mobiele apps gaan ontwikkelen voor de constructeur, maar ook meewerken aan de ontwikkeling van onder meer smart surfaces (te bedienen met aanraking), slimme speakerfuncties en 'interactie met meerdere schermen'. Het gaat om functies waarvan zowel de bestuurder als passagiers gebruik van kunnen maken.

Vorige week maakte Geely overigens nog een samenwerking bekend met Baidu, zeg maar de 'Chinese Google', om elektrische auto's te gaan bouwen.

