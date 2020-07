De grote Amerikaanse internet- en technologiebedrijven Amazon, Facebook, Apple en Alphabet (Google) hebben het voorbije kwartaal beter gepresteerd dan de analisten hadden verwacht. Dat blijkt uit de financiële resultaten die de vier technologiereuzen donderdag bekendmaakten.

De iPhonemaker Apple heeft in het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar de omzet met 11 procent opgevoerd. Het bedrijf verkocht niet alleen meer telefoons, maar zag ook aanzienlijke groei in zijn Mac-computertak in een kwartaal waarin veel mensen thuis werkten. Ook de omzet van iPads, diensten en de verzamelcategorie waar onder meer de Apple Watch en draadloze oordopjes onder vallen, steeg. Apple zette in totaal een omzet van 59,7 miljard dollar in de boeken, veel hoger dan analisten hadden voorzien. Onder de streep bleef uiteindelijk een winst van 11,3 miljard dollar over.

Facebook zag dan weer het gebruik van zijn sociale netwerken toenemen in het tweede kwartaal, omdat in grote delen van de wereld mensen te maken hadden met lockdowns. Zowel het aantal dagelijks actieve gebruikers als de maandelijks actieve gebruikers steeg met 12 procent op jaarbasis. De inkomsten uit advertenties, de belangrijkste inkomstenbron voor Facebook, stegen met 10 procent. De totale omzet van Facebook kwam uit op 18,3 miljard dollar tegen 16,6 miljard dollar een jaar eerder. Onder de streep bleef een winst van 5,2 miljard dollar over, een verdubbeling in vergelijking met een jaar eerder.

Webwinkelreus Amazon heeft in het tweede kwartaal flink geprofiteerd van de vele onlineshoppers tijdens de talloze coronalockdowns in de wereld. Er was sprake van een soort online stormloop omdat consumenten massaal probeerden om fysieke winkels te mijden. De kwartaalomzet steeg zo met 40 procent vergeleken met een jaar eerder tot bijna 89 miljard dollar. Amazon verdubbelde daarnaast zijn nettowinst tot 5,2 miljard dollar.

Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft in het tweede kwartaal wel een lagere omzet in de boeken gezet. De omzet van Alphabet kwam uit op 38,3 miljard dollar tegen 38,9 miljard dollar een jaar eerder. Toch is dat resultaat nog altijd beter dan analisten hadden verwacht. Vooral de nettowinst viel met net geen 7 miljard dollar fors lager uit, want vorig jaar bleef er in het tweede kwartaal 9,9 miljard dollar over. De reclame-inkomsten vielen terug omdat veel bedrijven als kostenbesparing het advertentiebudget verkleinden. Extra omzet van de cloud-activiteiten en bijvoorbeeld abonnementen op YouTube zorgden wel voor wat tegengewicht. Tijdens lockdowns zochten mensen online vertier, maar gingen ook veel bedrijven over op thuiswerk, waarvan Google kon profiteren.

De vier bedrijven maken hun cijfers bekend op de dag na een grote antitrusthoorzitting, waarbij hun toplui in het Amerikaanse congres aan de tand werden gevoeld over eventuele monopolies.

