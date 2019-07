Verschillende bedrijven, waaronder Google, Facebook en zelfs Oracle tracken je persoonlijke interesses terwijl je naar porno kijkt. Ook in incognito modus. Dat moet blijken uit nieuw onderzoek.

Hoewel incognito modus de cookies en browsergeschiedenis van je computer weert en dus bijzonder handig is om seksuele interesses in eigen huis verborgen te houden, is het nooit echt een 'private' ervaring. Dat wisten we al uit een eerdere studie, maar het komt nog eens aan het licht uit onderzoek naar de tracking-gewoontes van pornosites.

Een team onderzoekers bij Microsoft, Carnegie Mellon Universiteit en de Universiteit van Pennsylvania analyseerden daarvoor 22.484 pornografische websites. Wat blijkt? 93 procent daarvan delen gebruikersdata met derde partijen. Bij de belangrijkste partners staan de verwachte Google, Facebook en verdelers van seksvideo's, maar gek genoeg ook Oracle en Cloudflare. De sites tracken de url's die je bezoekt, je IP-adres en hoe lang je blijft plakken. Dat schrijven de onderzoekers in hun studie (downloadlink).

Dat Google en Facebook alles over je willen weten, verbaast niet. Beide bedrijven verdienen geld met gepersonaliseerde advertenties en het bouwen van profielen. Seksuele interesses zijn daar een zoveelste onderdeel van. Cloudflare is dan weer een webhoster die veel van de pornosites dezer aarde in de lucht houdt, dus de kans is vrij groot dat diens interesses meer aan de praktische kant liggen. Oracle's invloed is misschien verwarrender. Het bedrijf grossiert namelijk in database-software en -oplossingen, voornamelijk voor enterprises. Via acquisities heeft het de laatste paar jaren, zo blijkt, echter ook de stap gezet naar wijdverspreide webtracking van consumenten.

Tracking op pornosites is schering en inslag, zo meldt de studie. Zo'n 79 procent van de onderzochte webpagina's sturen gemiddeld negen verschillende cookies naar derde partijen, en amper 17 procent van de sites blijken beveiligd. Dat is vervelend, omdat gegevens over seksuele interesses (meestal) bijzonder gevoelig liggen. Het bekijken van porno in incognito modus zorgt er zo voor dat je lief misschien jouw stiekeme 'kinks' niet kent, maar enkele techgiganten wel.