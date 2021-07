Door een technisch probleem dat wereldwijd de websites en apps van grote bedrijven treft, zijn ook in België tal van websites onbereikbaar. Het gaat onder meer om de sites van KBC, Delhaize, AirBNB en de websites en apps van mediabedrijven van de DPG Media (o.a. Het Laatste Nieuws, De Morgen, vtm). Intussen zijn de sites opnieuw bereikbaar.

De problemen doken wereldwijd op. Zo signaleerde Bloomberg problemen bij DraftKings, FedEx en luchtvaartmaatschappij Delta.

De oorzaak van de storing zou bij het bedrijf Akamai liggen, een content delivery network dat ervoor zorgt dat websites wereldwijd beschikbaar zijn. Akamai heeft intussen ook zelf over het probleem getweet. Ze spreken daarin zelf van een 'onderbreking in de dienstverlenging'. 'We onderzoeken het probleem en zullen over een half uur een update geven.'

Een gelijkaardig probleem deed zich in juni van dit jaar ook al voor door een probleem bij Fastly, een Amerikaanse aanbieder van cloud computing-diensten. Toen waren ook tal van websites, gaande van de New York Times tot de BBC en de RTBF in ons land.

