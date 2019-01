De panne was rond 11.30 uur ontstaan, nadat iets misgelopen was tijdens een upgrade van de systemen. De website voor internetbankieren was niet bereikbaar en ook de app liet het afweten. Klanten deden via sociale media hun beklag.

Het probleem was snel gevonden, maar het duurde even voor de bank al haar systemen een voor een had heropgestart.

Dit artikel werd aangepast nadat bekend werd gemaakt dat de problemen verholpen waren.