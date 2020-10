Microsoft laat weten dat er wereldwijd problemen zijn Exchange Online accounts via Outlook.

Het bedrijf meldde rond 8 uur vanmorgen dat er problemen waren in de Exchange Online Accounts via de webversie van outlook.

Aanvankelijk leek het enkel te gaan om problemen in India, maar intussen lijkt het probleem op verschillende plaatsen in de wereld voor te komen. Op Downtectector/Allestoringen is merkbaar dat vooral in Europa momenteel problemen opduiken, ook in België. Al ligt dat mogelijk vooral aan het tijdstip waardoor problemen in andere tijdzones momenteel minder prominent zijn.

We've received reports of users experiencing issues accessing their Exchange Online accounts via Outlook on the Web. Our initial investigation indicates that India-based users are the primarily impacted audience. Further details can be found in your admin center under EX223208. — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) October 1, 2020

We’re reviewing recent changes to our service to further determine the cause of impact. Users may experience problems with various Exchange Online protocols including Outlook desktop, mobile devices as well as those dependent on REST functionality. — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) October 1, 2020

Microsoft zegt dat het bijkomende data heeft verzameld en bekijkt recente aanpassingen om de oorzaak te onderzoeken. Een oplossing is er op het moment van schrijven nog niet.

De nieuwe panne komt er slechts een paar dagen nadat Microsoft 365 in de nacht van maandag op dinsdag vergelijkbare problemen had. Toen lag het probleem aan een eerdere aanpassing.

