Vanaf november kan iedereen een verkeersboete betalen via QR-code, ongeacht bij welke bank u bent. De technische problemen zijn opgelost.

Sinds een half jaar staat op een verkeersboete ook altijd een QR-code. Het systeem was in principe eenvoudig: u scande de code, werd doorgestuurd naar uw bankapp, en betaalde vervolgens de boete, meteen met de juiste mededeling én op het juiste rekeningnummer. Althans, dat was de theorie. In de praktijk lukte het enkel als u bij Belfius of KBC klant was.

Binnenkort zijn de problemen normaal gezien opgelost: u zal kunnen kiezen met welk betaalmiddel u wil betalen, zoals Bancontact of Mastercard. Dat heeft de Federale Overheidsdienst Justitie deze week in 'De inspecteur' op Radio 2 gezegd. De problemen ontstonden omdat de Federale Overheidsdienst Justitie de Europese standaard voor een QR-code gebruikte, maar niet alle banken volgden diezelfde Europese standaard.

De nieuwe oplossing staat los van de bankapplicaties. Als u een QR-code scant zal u dus eerst enkele betaal-opties krijgen waaruit u een keuze kan maken. De eigenlijke betaling verloopt dan bijvoorbeeld via de gekozen Bancontact-app, of via Mastercard/Visa. Het Antwerpse bedrijf POM tekende voor de ontwikkeling van het vernieuwde QR-codesysteem. Mét een belangrijk voordeel: "Het is niet te frauderen", aldus Tom Totté van POM tegen VRT. "Zelfs als een fraudeur de QR-code vervangt, zal die de betaling niet kunnen ontvangen, want we werken enkel met goedgekeurde ontvangers."