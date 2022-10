De BrailleTech-week van de Brailleliga is maandag van start gegaan met enkele online workshops rond het gebruik van smartphones en aangepaste applicaties voor slechtzienden en blinden. De focus ligt dit jaar op de snel vooruitgaande digitalisering en de impact ervan op het dagelijkse leven van mensen met een visuele handicap.

Tijdens de online workshops van de Brailleliga krijgen slechtzienden en blinden uitleg over het gebruik van de smartphone en ontdekken ze welke tien applicaties momenteel het handigst zijn. Zo leren ze bijvoorbeeld dat een iPhone een ingebouwde voice-over functie heeft of maken ze kennis met de app OKO. Die Belgische applicatie maakt het mogelijk om met je camera verkeerslichten of bestemmingen op bussen te lezen.

Fysieke beurs

'We hadden iemand die meldde dat een rateltikker aan een stoplicht defect was. Na meer dan zes maanden was die nog niet gerepareerd. Slechtzienden en blinden zijn zo afhankelijk van logge structuren en zo'n app lost dan alles op', vertelt Flore Nollet, ergotherapeute bij Brailleliga.

Op donderdag, vrijdag en zaterdag volgt een fysieke beurs bij de Brailleliga in Brussel. Al meer dan duizend bezoekers schreven zich in om er hulpmiddelen te komen testen en vergelijken. Het gaat dan om zaken als aangepaste gsm's, optische loepen, voorleessystemen, vergrotingssoftware of spraakweergavesystemen.

'Het is heel belangrijk om slechtzienden en blinden mee op de wagen van de digitalisering te krijgen. Het heeft een impact op hun zelfstandigheid, van het lezen van een brief tot een timer zetten of bankieren', stelt Marie-Jeanne Nachtergaele van de Brailleliga.

