Facebook gaat samen met Google, Microsoft en vijftien andere technologiebedrijven de strijd aan tegen online seksueel misbruik van kinderen. Met het plan Project Protect kondigen de techreuzen een extra inzet aan om kinderporno van onder meer Facebook te weren.

Zo gaan de techreuzen samenwerken om de technologie te verbeteren waarmee kinderporno kan worden opgespoord. Ook moet er meer geld komen voor onafhankelijk onderzoek. In het plan staat verder dat onder meer Facebook en Google transparanter willen worden en verantwoording moeten afleggen. Volgens de Britse krant Daily Mail hebben experts vorige week nog tegen een afvaardiging van het Britse parlement gezegd dat de sociale platforms niet genoeg deden om kinderporno een halt toe te roepen.

'Nederland grootste verspreider'

Seksueel misbruik van kinderen op het internet is een groot probleem. Zo werd in maart bekend dat bij het Meldpunt Kinderporno in Nederland vorig jaar zo'n 300.000 meldingen van seksueel misbruik zijn binnengekomen. Nederland is volgens de organisatie nog steeds het land waarvandaan de meeste kinderporno wordt verspreid.

Zo gaan de techreuzen samenwerken om de technologie te verbeteren waarmee kinderporno kan worden opgespoord. Ook moet er meer geld komen voor onafhankelijk onderzoek. In het plan staat verder dat onder meer Facebook en Google transparanter willen worden en verantwoording moeten afleggen. Volgens de Britse krant Daily Mail hebben experts vorige week nog tegen een afvaardiging van het Britse parlement gezegd dat de sociale platforms niet genoeg deden om kinderporno een halt toe te roepen.Seksueel misbruik van kinderen op het internet is een groot probleem. Zo werd in maart bekend dat bij het Meldpunt Kinderporno in Nederland vorig jaar zo'n 300.000 meldingen van seksueel misbruik zijn binnengekomen. Nederland is volgens de organisatie nog steeds het land waarvandaan de meeste kinderporno wordt verspreid.