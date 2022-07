Amazon, Google, Microsoft en Oracle hebben de Ukraine Peace Prize ontvangen. Met deze vredesprijs, ingesteld door de regering van Oekraïne, wil het land de techreuzen bedanken voor hun hulp bij het bewaren en beschermen van belangrijke overheidsdata.

Google en Microsoft ontvingen hun Distinction of the World-award vorige maand al. Deze week was het de beurt aan AWS en Oracle. Zij ontvingen de prijs uit handen van het Oekraïense ministerie van Digitale Transformatie, na afloop van de herstelconferentie voor het door oorlog getroffen land in het Zwitserse Lugano.

Lovende woorden

Aan het begin van de oorlog in Oekraïne was Oracle een van de eerste techbedrijven die alle activiteiten in de Russische Federatie stopzette. 'Bovendien hielp Oracle ons bij het migreren van verschillende kritieke databases naar een veilige plek en het maken van back-ups. Het bedrijf leverde gratis diensten ter waarde van meer dan drie miljoen dollar. Zo slaagde onze staat erin in oorlogstijd te blijven functioneren', aldus het ministerie van Digitale Transformatie.

Lovende woorden waren er ook voor Amazon Web Services. 'Het bedrijf heeft letterlijk onze digitale infrastructuur gered, door staatsregisters en kritieke databases te migreren naar de AWS-cloudomgeving', tweette Mykhailo Fedorov, de viceminister-president van Oekraïne en minister van Digitale Transformatie.

In samenwerking met Dutch IT-channel.

One more Peace Prize by @ZelenskyyUa comes to @awscloud. Amazon AWS literally saved our digital infrastructure — state registries and critical databases migrated to AWS cloud environment. Ready to cooperate on gov tech solutions and reform judicial sphere radically. @liammax pic.twitter.com/3OwbJiZ0hv — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) July 6, 2022

