Microsoft, Google, Cisco, VMware en Internet Associaton scharen zich achter Facebook, tegen het Israëlische hackingbedrijf NSO. Ze noemen hun technieken gevaarlijk en machtig.

NSO is het bedrijf dat hackingtools verkoopt aan politie- en spionagediensten. Het bedrijf werd vorig jaar door de rechtbank gedaagd door Facebook omdat het een bug in Whatsapp gebruikte om 1.400 mensen te bespioneren.

Vandaag loopt de zaak in beroep, waarbij NSO argumenteert dat het recht heeft op 'soevereine immuniteit', een doctrine waarbij buitenlandse overheden worden beschermd tegen rechtszaken. Omdat NSO haar tools naar eigen zeggen alleen aanbiedt aan politie- en spionagediensten van overheden meent het daar aanspraak op te maken.

Maar Facebook staat niet alleen in haar strijd tegen NSO. Google, Microsoft, Cisco, VMware en Internet Association zeggen in een zogenoemde 'amicus brief' die Reuters kon inkijken dat de praktijken en tools van NSO 'machtig en gevaarlijk' zijn.

Ze wijzen er op dat dergelijke immuniteit toestaan aan NSO voor meer hackingincidenten zal zorgen en dat buitenlandse overheden nog vaker naar dergelijke tools zullen grijpen. Wat er ook voor zal zorgen dat die tools vroeg of laat in de verkeerde handen vallen, zoals vaak gebeurt bij bugs of achterpoortjes die door een overheid worden verzwegen.

NSO claimt dat het enkel ordediensten ondersteunt in hun strijd tegen criminaliteit, maar dat klopt niet. Onder meer Citizen Lab en Amnesty International wisten in het verleden aan te tonen dat ook journalisten, advocaten en zelfs lobbyisten in de voedingssector werden afgeluisterd met de tools van het bedrijf.

Afgelopen zondag nog meldde Citizen Lab dat de technologie van het bedrijf werd gebruikt om 36 journalisten af te luisteren via hun iPhone en de technologie zou ook gebruikt zijn om de in 2018 vermoorde journalist Jamal Khashoggi af te lusiteren. Dat laatste heeft NSO expliciet ontkent.

Apple?

Hoewel de amicus brief slechts een handvol grote techspelers opsomt, is er wel een opvallende afwezige: Apple. Het bedrijf is immers ook slachtoffer van de praktijken van NSO. Mogelijk werkt Apple aan een eigen zaak tegen het bedrijf. Maar het is ook geen geheim dat Apple al jaren geen al te stabiele relatie heeft met Facebook, wat kan verklaren dat het deze kelk aan zich voorbij laat gaan.

NSO is het bedrijf dat hackingtools verkoopt aan politie- en spionagediensten. Het bedrijf werd vorig jaar door de rechtbank gedaagd door Facebook omdat het een bug in Whatsapp gebruikte om 1.400 mensen te bespioneren.Vandaag loopt de zaak in beroep, waarbij NSO argumenteert dat het recht heeft op 'soevereine immuniteit', een doctrine waarbij buitenlandse overheden worden beschermd tegen rechtszaken. Omdat NSO haar tools naar eigen zeggen alleen aanbiedt aan politie- en spionagediensten van overheden meent het daar aanspraak op te maken.Maar Facebook staat niet alleen in haar strijd tegen NSO. Google, Microsoft, Cisco, VMware en Internet Association zeggen in een zogenoemde 'amicus brief' die Reuters kon inkijken dat de praktijken en tools van NSO 'machtig en gevaarlijk' zijn.Ze wijzen er op dat dergelijke immuniteit toestaan aan NSO voor meer hackingincidenten zal zorgen en dat buitenlandse overheden nog vaker naar dergelijke tools zullen grijpen. Wat er ook voor zal zorgen dat die tools vroeg of laat in de verkeerde handen vallen, zoals vaak gebeurt bij bugs of achterpoortjes die door een overheid worden verzwegen.NSO claimt dat het enkel ordediensten ondersteunt in hun strijd tegen criminaliteit, maar dat klopt niet. Onder meer Citizen Lab en Amnesty International wisten in het verleden aan te tonen dat ook journalisten, advocaten en zelfs lobbyisten in de voedingssector werden afgeluisterd met de tools van het bedrijf.Afgelopen zondag nog meldde Citizen Lab dat de technologie van het bedrijf werd gebruikt om 36 journalisten af te luisteren via hun iPhone en de technologie zou ook gebruikt zijn om de in 2018 vermoorde journalist Jamal Khashoggi af te lusiteren. Dat laatste heeft NSO expliciet ontkent.Hoewel de amicus brief slechts een handvol grote techspelers opsomt, is er wel een opvallende afwezige: Apple. Het bedrijf is immers ook slachtoffer van de praktijken van NSO. Mogelijk werkt Apple aan een eigen zaak tegen het bedrijf. Maar het is ook geen geheim dat Apple al jaren geen al te stabiele relatie heeft met Facebook, wat kan verklaren dat het deze kelk aan zich voorbij laat gaan.