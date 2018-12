Tegen 2022 meer internetverkeer over smartphones dan via computers

De Visual Networking Index van Cisco is ondertussen een referentie geworden en toont de industrie jaar na jaar in welke mate het wereldwijde dataverkeer toeneemt. De overtreffende trap is dan vooral nog een understatement. Zo zullen we in 2022 met z'n allen meer gegevens over het internet sturen dan alle internetjaren van 1984 tot 2016 samen. Sinds het ontstaan van het internet in 1984 is er trouwens al 4,7 zettabyte over het internet geflitst. Het equivalent van alle films ooit gemaakt, zo rekent Cisco ons voor.

Minder verkeer via computers

Het wereldwijd internetverkeer bedroeg in 2017 nog 122 exabyte per maand (ter herinnering: één exabyte staat voor 1.000 petabyte. Eén petabyte is 1.000 terabye, nvdr). Tegen 2022 zal dan opnieuw meer dan verdrievoudigen naar 396 exabyte per maand.

Tegen 2022 zullen we ook het kantelpunt bereiken waarbij er voor het eerst meer internetverkeer via smartphones verloopt dan via computers. Het is een trend die al even ingezet was: computers zorgen voor steeds minder internetverkeer. Hun aandeel zal zakken van ongeveer de helft vandaag tot minder dan een vijfde in 2022. Smartphones daarentegen nemen dan ruim 40 procent voor hun rekening. Niet dat er tegen dan minder internetgebruikers zullen zijn: 60 procent van de wereldbevolking zou tegen dan toegang tot het internet moeten hebben, meent Cisco. Dat is 15 procent meer dan in 2017. We spreken dan over 28 miljard toestellen die online geconnecteerd zijn.

Video's zijn nu al goed voor 75 procent van alle dataverkeer

Online gaming en VR doen verkeer stijgen

Algemeen zal er binnen vier jaar drie keer meer IP-verkeer zijn dan in 2017. De grote slokop blijft - niet onverwacht - video: goed voor maar liefst 82 procent van alle IP-verkeer tegen 2022. In 2017 was dat trouwens al 75 procent. De grootste groei zit voornamelijk in de gamingindustrie. Verkeer van online gaming is in 2022 negen keer groter dan vorig jaar, of vier procent van al het verkeer. En binnen vier jaar verwacht Cisco ook twaalf keer meer verkeer uit virtual en augmented reality.