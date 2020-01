De Brusselse mobiliteitsminister Elke Van den Brandt (Groen) laat weten dat er tegen de zomer honderd publieke laadpalen zullen zijn in Brussel. Dat zegt ze in een reactie op het artikel in De Tijd over het Brusselse stroomnet, dat niet klaar zou zijn voor de elektrische auto.

De Brusselse minister van Mobiliteit Van den Brandt lijkt zich nog geen grote zorgen te maken over het gebrekkige Brusselse elektriciteitsnet. Haar kabinet laat weten dat in 2019 slechts duizend elektrische wagens geïmmatriculeerd werden in Brussel, en dat er nu al 233 laadpalen zijn. Al is het grootste deel daarvan geplaatst door de privésector.

"Het klopt dat er momenteel op straat slechts zeventien publieke laadpalen zijn, maar de privésector biedt hier ook heel wat oplossingen", zegt woordvoerster Marie Thibaut de Maisières. "Het is de missie van de overheid om betere toegang te geven tot nieuwe technologie, al kan het niet enkel de regering zijn die alles opvangt."

De vorige Brusselse regering sloot een contract af met beheerder PitPoint. Dit akkoord omvat een exclusiviteit voor het plaatsen van laadpalen op de gewestelijke wegen tot 2021. Normaal gezien moesten er tegen eind 2019 al honderd publieke laadpalen geplaatst zijn, maar dat plan liep vertraging op.

"Er zijn oplossingen gevonden voor de vertraging, waardoor er voor het eind van de zomer honderd publieke laadpalen staan. Tegelijkertijd kan iedereen die een elektrische auto heeft en een laadpaal in zijn buurt wil ook een aanvraag indienen via charge.brussels", vertelt Thibaut de Maisières.

