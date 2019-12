Het wetsvoorstel voor vingerafdrukken op de eID werd een jaar geleden goedgekeurd. Nu is de maatregel nog steeds niet van kracht, maar daar komt binnenkort verandering in. Als er geen bijkomend bezwaar komt tenminste.

De uitvoering van de maatregel liep onder meer door de val van de regering eind vorig jaar vertraging op, maar intussen zit het plan om nieuwe eID's (op hun chip) van vingerafdrukken te voorzien bijna in de finale fase.

Zo wordt er vanaf eind november een testfase opgestart in 25 gemeenten (Lokeren, Sint-Genesius-Rode, Waasmunster, Aalst, Wichelen, Lievegem, Oostende, Merelbeke, Berlare, Geraardsbergen, Denderleeuw, Wetteren, Sint-Lievens-Houtem, Leuven, Aat, Charleroi, Frameries, Saint-Ghislain, Colfontaine, Leuze, Komen-Waasten, Sint-Lambrechts-Woluwe, Eupen, Doornik en Brussel.)

Vanaf februari 2020 is het tijd voor de echte implementatie. Tussen februari en eind april zullen alle gemeenten operationeel zijn. Tegen eind juni zal dat ook in alle consulaten (waar Belgen in het buitenland hun eID aanvragen) het geval zijn. Iedereen die vanaf dan een nieuwe eID aanvraagt, moet dus ook zijn of haar vingerafdrukken afgeven.

Maar de maatregel blijft controversieel onder privacyspecialisten. Onderzoeksgroep COSIC (KU Leuven) uitte in februari al enkele bezwaren en ook burgerinitiatief Ministry of Privacy trok naar het grondwettelijk hof. Tot slot is er ook de Raad van State die zich nog moet uitspreken, al geeft die laatste enkel niet-bindend advies.

"Na het indienen van ons verzoekschrift is er vanuit de overheid antwoord gekomen op onze bezwaren, waar wij wederwoord op hebben gegeven en die procedure is nu afgesloten, " zegt Matthias Dobbelaere-Welvaert, initiatiefnemer van Ministry of Privacy. "We verwachten een uitspraak ergens in de loop van het tweede kwartaal van volgend jaar, " zegt hij aan Data News.

Die uitspraak kan verschillende kanten op. "We hebben de vraag gesteld of de maatregel de grondwet schendt en dat is ja of neen. Maar we hebben het Grondwettelijk hof ook gevraagd hoe de wet strookt met de Europese verordening voor vingerafdrukken op de identiteitskaart, want daar zitten wel wat verschillen in de terminologie. Dus het kan zijn dat zij dat voorleggen aan het Europees Hof en de zaak zo opentrekken op Europees niveau."

Ook het rapport van COSIC werd intussen geanalyseerd, maar Binnenlandse Zaken weerlegt de belangrijkste punten van kritiek. Zo zijn de genomen veiligheidsmaatregelen niet in de wettekst opgenomen omdat het om gevoelige informatie gaat. Voor het uitlezen en opslaan gebruikt de overheid dezelfde standaarden als bij Europese paspoortchips. Opmerkelijk: De wetenschappers van de KU Leuven zijn van oordeel dat gezichtsherkenning veel beter werkt dan vingerafdrukken. Volgens Binnenlandse zaken is dat in praktijk niet het geval. Volgens de overheid is er momenteel geen enkel element dat de lancering van de maatregel blokkeert.

