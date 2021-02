De tekorten aan computerchips dreigen elektronische producten schaarser en vooral duurder te maken. Volgens experts is de kans groot dat je straks gevoelig dieper in de buidel moet tasten voor een iPhone of PlayStation 5.

Het tekort aan computerchips was tot nu toe vooral merkbaar in de autosector. Verschillende autofabrieken moesten hun productie al vertragen of zelfs tijdelijk stilleggen. Er werd daarbij met een beschuldigende vinger gewezen naar de elektronicasector. Die zag de vraag naar producten als pc's, smartphones en spelconsoles boomen door de lockdowns ten gevolge van de coronacrisis.

De vraag blijft intussen aanhouden en dus dreigen ook tekorten in de elektronicasector, waarschuwen experts. Dit zou de prijzen van bijvoorbeeld een PlayStation of iPhone later dit jaar de hoogte in kunnen jagen.

'Alles met chips is getroffen'

'De combinatie van de pandemie, voorraadpieken als gevolg van de Amerikaans-Chinese handelsoorlog en de verschuiving naar telewerk, veroorzaakten een tekort aan halfgeleiders', zegt Neil Mawston van het consultantbureau Strategy Analytics aan het Franse persagentschap AFP. Volgens hem is alles waar computerchips in zitten hierdoor getroffen. Van wagens tot smartphones, spelconsoles, tablets of laptops. 'Al deze producten zullen dit jaar schaarser en duurder worden', waarschuwt hij.

Volgens persagentschap Bloomberg worden de leveringen van de iPhone 12 beperkt door een gebrek aan onderdelen. Eerder waren er ook al problemen met de productie van de nieuwe PlayStation bij Sony en de next-gen Xbox van Microsoft, waarbij ook verwezen werd naar het tekort aan computerchips.

Complexe leveringsketen

De fabrikanten van die chips, zoals Qualcomm en AMD, waarschuwden eveneens voor een crisis in hun sector. De leveringsketen is immers erg complex. De grote Amerikaanse techbedrijven zijn erg afhankelijk van Aziatische toeleveranciers, zoals Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) of het Zuid-Koreaanse Samsung. En het aanpassen van de leveringsketen bij een toenemende vraag neemt maanden in beslag. Daarnaast is er nog de Amerikaanse boycot van het Chinese Huawei.

Deze crisis zou alvast het bewustzijn bij overheden vergroten om cruciale producten meer lokaal te gaan produceren, in plaats van af te hangen van een beperkt aantal buitenlandse leveranciers. Onder andere de Amerikaanse president Joe Biden en de Europese Commissie lijken hiervan overtuigd.

