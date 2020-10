ECTA, een vereniging van vooral Europese telecomspelers, waarschuwt dat het weren van spelers als Huawei en ZTE geld zal kosten en tot vertraging kan leiden.

ECTA staat voor de European Competitive Telecommunications Association en telt leden zoals Iliad en Bouygues (Frankrijk), Colt, Eurofiber en Masmovil (Spanje). Voorzitter van de organisatie is de Belg Luc Hindryckx, voormalig voorzitter van telecomregulator BIPT.

In de open brief waarschuwt de organisatie om Chinese spelers niet te weren om politieke redenen. In praktijk gaat het dan om Huawei en ZTE, al worden die niet bij naam genoemd. Maar ECTA wijst er wel op dat de keuze van 5 naar 3 spelers (Nokia, Ericsson en Samsung) schadelijk kan zijn.

Op papier worden Huawei en ZTE zelden expliciet geweerd. Maar Europa maant wel aan om voorzichtig te zijn met niet-Europese spelers. In verschillende lidstaten, waaronder België, hanteert men de regel dat die spelers slechts voor een derde aanwezig mogen zijn in het netwerk. Geen expliciete halt, maar wel genoeg waardoor veel operatoren hen links laten liggen, of uit onduidelijkheid kiezen voor anderen spelers en dat verkleint de concurrentie en innovatie zegt ECTA.

Belangrijk om te nuanceren is dat Huawei zelf lid is van ECTA. Maar voorzitter Luc Hindryckx zegt aan Data News dat de vraag voor de open brief van verschillende leden komt. "Zij worden geconfronteerd met het feit dat ze Chinese spelers niet langer mogen gebruiken, of dat er onduidelijkheid over heerst. Het gaat bovendien niet enkel over Huawei, ook ZTE hoort daarbij."

Of daarmee het kostenplaatje oploopt valt moeilijk te becijferen. Zo neemt Proximus pas afscheid van Huawei wanneer het haar netwerk de komende jaren vernieuwt. Maar Hindryckx nuanceert dat in Frankrijk de operator Bouygues al vergoedingen heeft gevraagd aan de Franse staat voor het weren van Chinese spelers.

"Het gaat breder dan puur de kost van het netwerk. Ik volg de Chinese spelers ook al jaren en op sommige vlakken zijn ze beter of efficiënter, dat speelt ook mee. 5G moet er voor zorgen dat elke sector kan digitaliseren, neem je dan een aantal spelers weg dan bestaat de kans dat die digitalisering trager of anders verloopt."

Maar het voornaamste argument is dat er nooit is aangetoond dat de Chinese leveranciers risico's inhouden zegt Hindryckx. "Er is geen bewijs en dat is problematisch. We moeten ons baseren op feiten. En ga je de concurrentie verminderen en daar geavanceerde spelers uithaalt, dan gaat dat een negatieve impact hebben op alle bedrijven." aldus het hoofd van ECTA.

