De twee grootste telecom lobbyorganisaties roepen op om telecombedrijven niet dubbel te belasten door de digitaks die belastingontwijking door grote techbedrijven moet stopzetten.

Al jaren is er vanuit Europa de oproep om de grote techmultinationals, vooral Facebook, Apple, Amazon, Microsoft en Google, beter te belasten. Vaak is hun officiële winst in Europese landen zeer laag waardoor ze nauwelijks belastingen betalen, of enkel betalen in het land met hun Europees hoofdkwartier. De digitaks, ook wel techtaks of GAFA-taks genoemd, is daar een antwoord op en onder meer de OESO en de G20 werken momenteel aan een gezamenlijke aanpak daarrond.

Maar zowel GSMA, de wereldwijde telecomvereniging, als ETNO, de Europese telecomlobby, waarschuwen dat die taks ook telecomspelers zal treffen. Zij zijn immers ook grote multinationals die digitale diensten aanbieden. In een verklaring pleiten ze samen voor uitzonderingen.

Dubbel belast

Ze zijn niet tegen het concept van een digitaks, maar benadrukken dat telecombedrijven sowieso al veel belastingen betalen, bovenop BTW, licenties voor het spectrum en andere lokale investeringen.

Hun vrees is dat de plannen van de OESO en de G20 wel enkele belastingen rond digitale diensten zal doen verdwijnen, maar specifieke telecomtaksen niet. Dat kan ertoe leiden dat telco's dubbel belast worden.

Wel lokaal belast

Tegelijk benadrukken beide lobbygroepen dat de meeste telecombedrijven die actief zijn in meerdere landen ook belast worden op hun winsten in die individuele landen. Er is dus een groot verschil met techbedrijven die hun winsten via pakweg Ierland laten lopen of winst als (laagbelaste) royalties naar het moederbedrijf overhevelen.

Tot slot wordt ook aangehaald dat telecomspelers zeer veel investeren in de landen waar ze actief zijn. Ze hopen dat bij belasting op omzet of winst ook rekening wordt gehouden met investeringen in infrastructuur, kosten voor het spectrum, leningen en andere infrastructuur omdat die ook goed zijn voor de lokale economie. Als dat wordt ingeperkt door hogere belastingen, kan dat ertoe leiden dat operatoren minder zullen investeren in hun netwerk.

