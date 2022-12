De Nederlandse telecomspeler Youfone, die sinds vorig jaar mobiele abonnementen in ons land aanbiedt, wil op termijn ook vast internet aanbieden.

Youfone kondigt op haar pagina op Facebook aan dat het 'binnenkort' internet voor thuis gaat aanbieden. Details over wanneer dat aanbod er komt of aan welke prijs en snelheid zijn er nog niet.

Youfone is een Nederlandse speler met hoofdkantoor in Rotterdam. Het bedrijf bestaat sinds 2008. In 2010 ging het bedrijf overkop maar ging na een doorstart weer verder. Sinds mei 2021 biedt het bedrijf ook in België mobiele diensten aan via het netwerk van Proximus.

