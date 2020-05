De belangrijkste Belgische telecomoperatoren gaan samen een 'technische en financiële bijdrage' leveren met betrekking tot het covid-19 Track&Trace callcenter dat de komende dagen wordt opgericht. De zeven betrokken operatoren maakten dit dinsdag bekend via een gezamenlijk persbericht.

De Belgische corona-taskforce heeft besloten een speciaal callcenter op te zetten dat tot tweeduizend medewerkers kan worden opgeschaald. De medewerkers zullen proactief contact opnemen met mensen die positief hebben getest op covid-19 en met iedereen waarmee deze mensen recent in contact zijn geweest. Het doel is om de verspreiding van het virus van nabij op te volgen en waar mogelijk in te dammen.

Geen interconnectie- of terminatiekosten

Omdat het volume van de uitgaande oproepen en sms'jes vanuit dit callcenter naar verwachting zeer hoog zal zijn, hebben BASE, Orange Belgium, Proximus, Scarlet, Telenet en VOO unaniem besloten om hiervoor geen interconnectie- of terminatiekosten aan te rekenen. Dit zal volgens de operators leiden tot een aanzienlijke vermindering van de operationele kosten van het callcenter, dat door de overheid wordt beheerd.

De zeven operatoren spreken voorts hun hoop uit dat dit nieuwe instrument zal bijdragen tot het succesvol inperken van de covid19-uitbraak.

