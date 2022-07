Een enorme storing bij KDDI, de tweede grootste telecomoperator van Japan, heeft bijna veertig miljoen mensen rond Tokyo dit weekend zonder data of telefonie gezet.

De panne begon zaterdagochtend na onderhoud in een gebouw ten Westen van Tokyo. Door de storing was het moeilijk om te bellen, berichten te sturen of data te gebruiken. Maar ook diensten die afhankelijk waren van telecom raakten verstoord, zoals bij het afleveren van pakjes, het voorzien van weerdata, opvolging van coronabesmettingen en geldautomaten.

Tegen maandag was het merendeel van de problemen opgelost, al zouden volgens persagentschap AP nog steeds mensen problemen hebben met telefoon en sms.

KDDI president Makoto Takahashi excuseerde zich al voor het voorval, maar vanuit de politiek klinkt ook de oproep voor een serieuze uitleg over het ontstaan en aanhouden van de panne, en een mogelijke compensatie voor wie schade leed hierdoor.

