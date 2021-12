De prijzen van telecomoperatoren liggen in België nog steeds 'aanzienlijk' hoger dan in de buurlanden, dat zegt het BIPT op basis van een vergelijkende studie.

Het Belgisch Instituut voor Post- en Telecomdiensten (BIPT) heeft de studie op zijn site gepubliceerd. Daarin vergelijkt het BIPT de prijzen van residentiële telecomdiensten die beschikbaar zijn in België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Uit een en ander moet blijken dat, los van de formule die de klant kiest, België 'bijna systematisch bij de drie duurste landen van de zes behoort'. Voor basisbehoeften voor mobiele diensten blijken onze telecomprijzen nog vrij competitief, maar wanneer je daar meer geavanceerde diensten rond spraak en data aan toevoegt, is ons land doorgaans duurder dan de buurlanden. Ook bundels, waarbij je bijvoorbeeld internet, tv en vaste of mobiele telefonie combineert, vallen duur uit in vergelijking met andere landen in de studie. Het BIPT ziet onder meer een gebrek aan concurrentie als een van de oorzaken van de hogere telecomprijzen.

