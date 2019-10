Het BIPT waarschuwt consumenten en handelaars voor draadloze gadgets die niet conform zijn en andere toestellen kunnen verstoren. Handelaars die dergelijke producten invoeren, riskeren boetes.

Het gaat om smartwatches, bluetooth oortjes, radiogestuurd speelgoed (zoals drones), maar ook slimme huishoudtoestellen of afstandsbedieningen. Allemaal gebruiken ze radiofrequenties, maar die moeten wel voldoen aan de Radio Equipment Directive (RED). Die regels moeten voorkomen dat een toestel onveilig is of andere toestellen verstoort. Toestellen die niet in orde zijn kunnen onder meer smartphones, navigatietoestellen, radartoestellen en andere radiogestuurde toestellen verstoren.

De Belgische telecomregulator wijst op twee dingen voor wie een toestel aankoopt: de CE-markering en de conformiteitsverklaring. Die laatste geeft aan dat een toestel werd getest door de fabrikant om binnen de RED te vallen. Maar het BIPT wijst er op dat ook importeurs en handelaars van producten die van buiten de EU komen de plicht hebben te controleren of die conformiteitsverklaring er is.

Meer nog, het BIPT doet zelf controles en laat PV's opstellen als er inbreuken worden vastgesteld. Zo werden er in 2018 na controles 405 PC's opgesteld en 1.228 producten in beslag genomen. In totaal zijn er toen 652 verkooppunten, 65 importeurs en groothandelaars, 6 installateurs en twee fabrikanten gecontroleerd.

Dit jaar neemt het aantal controles toe en staat de teller al op 1.246. Handelaars die producten invoeren met niet-reglementaire radioapparatuur riskeren een boete van 400 tot 400.000 euro. Daarbij worden de goederen zelf vernietigd.