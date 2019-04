Dat de geconnecteerde wagen nog niet rijdt, is omdat hij botst met Europa en de telecomsector die verdeeld zijn over de te verkiezen communicatiestandaard. Er hebben zich twee kampen gevormd. Volgende week stemt het Europese parlement.

GSMA, de lobbyvereniging van de verzamelde telecomsector met leden als Vodafone, AT&T, Orange en Deutsche Telekom, voert de druk op de Europese Commissie op om zich niet achter ITS-G5 te scharen. Dat is een op wifi gebaseerde technologie om wagens onderling te laten communiceren: bijvoorbeeld om een noodstop van de ene wagen meteen door te geven aan de wagens in de buurt zodat die kunnen anticiperen op het onverwachte remgedrag. ITS-G5 draagt momenteel de voorkeur weg van de Europese Commissie en kan op steun rekenen van Volkswagen en Renault.

GSMA doet ITS-G5 af als een oude technologie die er onvoldoende zal in slagen om het aantal verkeersongevallen reduceren en schuift een 5G-standaard naar voor. GSMA wordt met die standaard gesteund door PSA Group (o.a. Peugeot en Citroën), Daimler en Ford maar ook door chipfabrikant Qualcomm en Samsung.

De uiteindelijke keuze van Europa is belangrijk voor de hele nog te ontwikkelen waardeketen rond geconnecteerde wagens. De beslissing zal ook bepalen welke infrastructuur de telecomleveranciers precies zullen moeten bestellen. In het geval van de 5G-standaard worden mogelijk ook andere devices naast de wagens opgenomen in de communicatie, wat heel wat meer applicaties mogelijk kan maken die verder gaan dan het puur verbinden van auto's onderling. Dat laatste is waar ITS-G5 vooral op focust. Maar die standaard is al meer dan 10 jaar geleden ontwikkeld en zal de verkeersveiligheid niet verhogen, zo schrijft Mats Granryd, directeur-generaal van GSMA in een brief aan het Europees Parlement waar Reuters over bericht. Volgende week stemt het Europees parlement over het plan van de Commissie. Mogelijk wordt dan duidelijk in welke taal geconnecteerde wagens zullen communiceren.