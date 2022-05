De Belgische telecomregulator BIPT legt een boete van 85.000 euro op aan de Franse provider Sewan, die telecomdiensten aanbiedt aan bedrijven.

Sewan krijgt de boete omdat het bedrijf het register van betaalnummers niet correct had ingevuld. Via dat register, dat sinds 2019 bestaat, kunnen consumenten achterhalen welke bedrijven de nummers 070X en 090X gebruiken. Voor die nummers betalen bellers een bijkomend bedrag bovenop de normale gesprekskosten.

'Onzekerheid bij consumenten'

'Dit register is ook een middel om de fraude te bestrijden die soms via betaalnummers gepleegd wordt. Sommige abonnees hebben bijvoorbeeld klachten over aangerekende kosten voor betaalde diensten die ze niet hebben aangevraagd', licht het BIPT toe. Door het register niet correct in te vullen, veroorzaakte Sewan 'onzekerheid bij consumenten die informatie zoeken over de betaalnummers' en kwamen de mogelijkheden om een klacht in te dienen in het gedrang, aldus het BIPT.

Sewan levert internet-, cloud- en vaste en mobiele telefoniediensten aan bedrijven. Het maakt in België gebruik van het netwerk van Proximus.

